معابد الأقصر تشهد حالة من الإقبال السياحى تزامناً مع قمة المناخ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد معابد الأقصر حالة من الإقبال السياحى من الأفواج القادمة من حول العالم، وذلك تزامناً مع قمة المناخ في شرم الشيخ، وتضم محافظة الأقصر عشرات المعالم السياحية والأثرية التى يزورها الضيوف، وتضم المحافظة أكبر نسبة من المعابد والمقابر الأثرية عن باقى مدن العالم لتصبح المدينة الأثرية الأولى فى العالم أجمع، حيث يوجد بداخلها عشرات المعابد والمقابر والمتاحف المميزة التى تجذب أنظار السائحين المصريين والأجانب.

ومن جانبه يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه تشهد المعالم الآثرية بالأقصر حالة من الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، عقب حفل طريق الكباش العالمى والذي أبهر الجميع، حيث يزور السياح معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت، وتوافدت الأفواج السياحية للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر، والتي تشهد أكبر خطة للتطوير والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار.

وأضاف مدير معابد الكرنك، لـ"اليوم السابع"، إن معبد الكرنك يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، مؤكداً على إن تلك الطفرة السياحية تأتي فى ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيد مصرية خالصة، وكذلك عشق السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية.