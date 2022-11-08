مصرع طالب بكلية تمريض جامعة طنطا إثر انقلاب دراجة نارية يقودها بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد مركز قطور بمحافظة الغربية انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، يقودها طالب بقرية التمريض جامعة طنطا، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب دراجة نارية يقودها شاب وتوفي في الحال.

وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية يقودها طالب بكلية التمريض جامعة طنطا يدعي أحمد محمد 19 سنة، ومقيم بقرية دماط، مركز قطور، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.