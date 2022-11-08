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مركز التنقل من أجل المناخ: القادة والخبراء يناقشون اليوم معالجة التنقل المناخي في إفريقيا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:05 م
مركز التنقل من أجل المناخ: القادة والخبراء يناقشون اليوم معالجة التنقل المناخي في إفريقيا كمال أمكران
كتبت: هناء أبو العز

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ينظم المركز العالمى للتنقل من أجل المناخ التابع لجامعة كولومبيا وشريك منظمة الأمم المتحدة، الحدث رفيع المستوى "بناء المستقبل: معالجة التنقل المناخى فى إفريقيا"، والذى سيعقد فى المركز اليوم بمؤتمر المناخ بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ. 
 
وقال كمال أمكران مدير المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ، إن هذا الحدث سيجمع القادة الأفارقة ومجتمع التنمية لمناقشة دوافع التنقل المناخي في إفريقيا وأفضل السبل للاستجابة للهجرة المناخية المتزايدة، مع التركيز على مجتمعات الخطوط الأمامية.
 
وأضاف ستناقش لجنة الخبراء طرق بناء القدرة على الصمود في إفريقيا ، بما في ذلك الدور الحاسم للبنية التحتية المقاومة للمناخ وتعديل الأنظمة الإنتاجية مع الواقع المناخي الجديد ، وستستكشف اللجنة أيضًا الحاجة إلى استجابات سريعة وحاسمة للطوارئ والتعافي عند وقوع الكوارث المناخية.
 
وأشار إلى أن ضيوف الجلسة رفيعة المستوي هم جينس واندل ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وتييري كاماتش ، وزير البيئة والتنمية المستدامة ، جمهورية إفريقيا الوسطى، د. بلانكا مورينو دودسون ، مدير مركز التكامل المتوسطي، العلاقات العامة ،أنتوني نيونغ ، المدير الإقليمي لأفريقيا ، المركز العالمي للتكيف، إيف بازيبا مسعودي ، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وتدير الجلسة رفيعة المستوي الصحفية شهيرة أمين.

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