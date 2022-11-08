"مجلس الدولة" يحدد شروط مراسم حلف اليمين لـ 170 مندوبا مساعدا دفعة 2019

كتب – أحمد عبد الهادى

حدد مجلس الدولة عدة شروط للمندوبين المساعدين الجدد، لأداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، صباح يوم الثلاثاء بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة بالدقى.

وجاءت شروط الحضور كالتالى:

- الحضور بالزى الرسمي بدلة لون داكن.

- الحضور الساعة 9 صباحا لمقر المجلس بالدقى.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة او على فاكس 37616705 في موعد كان غايته الخميس الماضي الموافق 3 نوفمبر.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ويستقبل مجلس الدولة صباح اليوم الثلاثاء، المندوبون المساعدون الجدد من دفعة 2019، المعينون بقرار جمهوري رقم 442 لسنة 2022، لتأدية اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد، وعددهم 170 مندوبا مساعدا.

وتقدم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للاعضاء الجدد، كما حثهم على التفاني فى أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.