مؤسسة "هنجملها" تهدى محافظة أسوان 3 آلاف شجرة مثمرة.. صور

قال المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها للتنميه المستدامة، إنه تمت فاعليات المبادرة فى كافة محافظات الجمهورية، إلا أنه من أفضل محافظات الجمهورية هى محافظة أسوان فى تنفيذ فاعليات المبادرة وذلك بقيادة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وذلك لحسن التعاون والعمل على دعم المؤسسة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية فى زيادة المساحات الخضراء للحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، جاء ذلك فى إطار ترجمة المبادرة الرئاسية هنجملها على أرض الواقع، والتى تنفذها مؤسسة هنجملها بمحافظة أسوان.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة في" تصريحات صحفية" أن المؤسسة تعمل على نشر الوعى البيئى لدى مختلف الفئات بمحافظة أسوان، كما قامت المؤسسة فى قرية فارس بزراعة 1100 شجرة مثمرة، وفى مصنع كيما أسوان زراعة أيضا 1050 شجره مثمر ما بين اشجار ليمون وزيتون ومانجو وبرتقال، أما معهد الفنى الصناعي. تم زراعة 10شجرة مثمرة، وتم أيضًا زراعة 100 شجرة مثمرة فى دير الأنبا هيدرا فى قرية غرب أسوان، وكلية التربية الرياضيه جامعة أسوان ومديرة التضامن الاجتماعى تم زراعة 50 شجرة مثمرة تحت شعار هنجملها فى ظل استضافة المؤتمر الدولى لتغيرات المناخية.