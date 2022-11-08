كيف تستخدم الشامبو الجاف ومزيلات العرق بأمان؟

كتب – حسام الشقويرى

يستخدم الشامبو الجاف في فروة الرأس لإزالة اللزوجة والدهنية عندما لا يستطيع المرء غسل الشعر، ولا يوجد شيء يمكن أن يحل محل غسل الشعر بالماء والشامبو العادى، ويمكن للمرء استخدام الشامبو الجاف نادرًا أو مرة واحدة كل فترة، لكن يجب ألا يعتادوا استخدامه، وفقا لما نشره موقع timesofindia

ويقول الدكتور جونجان فيرما ، استشاري الأمراض الجلدية ، مستشفى مانيبال ، دلهي: " "حتى أثناء استخدام منتجات الرش مثل مزيل العرق ، ينبغي للمرء أن يطبقه على الملابس بدلاً من وضعه مباشرة على مسام الجلد لأنه يسبب التهاب الجلد التماسي المهيج. وقد يؤدي المزيد من التعرض لمثل هذه الأشياء إلى مزيد من التعرض للهيدروكربونات العطرية ويجب أن يكون وجود مثل هذه المركبات الخطرة يتم تدقيقها وفحصها بانتظام ، وهناك حد آمن يمكن من خلاله التعود على مثل هذه المركبات والتعرض لها .

والأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء اختيار تلك المنتجات :

- اشترِ دائمًا المنتجات التي يقترحها أطباء الجلد

- لا تنخدع بالمنتجات التي تدعي أنها طبيعية وعضوية، و الطبيعي لا يعني دائمًا الأمان

- تحقق دائمًا من أن المنتج خالٍ من المكونات السامة

- ابحث عن المكونات قبل الشراء

- اختر المنتجات الخالية من المواد الكيميائية السامة والكبريتات والعطور

- تجنب شراء الشامبو الذي يحتوي على هذه المكونات ؛ كبريتات. البارابين ، البولي إيثيلين جلايكول (PEG) ، الفثالات ، الفورمالديهايد ، التريكلوسان ، ثنائي الميثيكون ، بالميتات الريتينيل ، إلخ.

الزيوت عطرية ، والنباتات ، ومستخلصات الفاكهة ، وزيوت البذور تعتبر آمنة للاستخدام في الشامبو.