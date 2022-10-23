هل تعانين من فروة رأس دهنية؟ إليك 6 حلول أهمها غسل الشعر مرتين أسبوعيًا

كتبت ميرفت رشاد

إليك ما يجب أن تفعله إذا كانت فروة رأسك دهنية: 1. غسل الشعر بشكل صحيح أهم خطوة في التخلص من فروة الرأس الدهنية هي غسل شعرك بشكل صحيح، تفرز الغدد الزيت عبر مسامك ، مما يترك فروة رأسك دهنية ودهنية، غسل الشعر بانتظام بالمنتج المناسب سيحافظ على صحة شعرك ويمنع فروة رأسك من تراكم الكثير من الزيت، يجب غسل شعرك 2-3 مرات في الأسبوع. يعاني الجميع أحيانًا من فروة رأس دهنية ومع ذلك، فإن القليل من الزيت أمر طبيعي لدعم وحماية ا لشعر الصحي ، على الرغم من أنه إذا كان شعرك دائمًا دهنيًا أو غير نظيف، فقد تبدو فروة الرأس الدهنية المفرطة مشكلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث فروة الرأس الدهنية أحيانًا بالاقتران مع أعراض أخرى قد تشير إلى حالة جلدية، وإليك كيفية علاج فروة الرأس الدهنية في المنزل ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".أهم خطوة في التخلص من فروة الرأس الدهنية هي غسل شعرك بشكل صحيح، تفرز الغدد الزيت عبر مسامك ، مما يترك فروة رأسك دهنية ودهنية، غسل الشعر بانتظام بالمنتج المناسب سيحافظ على صحة شعرك ويمنع فروة رأسك من تراكم الكثير من الزيت، يجب غسل شعرك 2-3 مرات في الأسبوع.

2. نظف فرش شعرك بانتظام حافظ على تنظيف الفرشاة بانتظام، عند استخدام الفرشاة على فروة الرأس الدهنية ، يمكن أن تتراكم الكثير من الجراثيم والأوساخ على الفرشاة وسوف تنتشر البكتيريا، ، فإن استخدام فرش غير صحية لتمشيط شعرك يمكن أن يجعل فروة رأسك دهنية.

3. تجنب التصفيف بالحرارة لا ينبغي أبدًا استخدام أدوات التسخين إذا كانت فروة رأسك دهنية، إنها تضعف شعرك وتسبب ضررًا طويل الأمد لشعرك عن طريق جعل فروة رأسك دهنية، إذا كنت لا تزال ترغب في تصفيف شعرك ، ففكر في استخدام تقنيات تصفيف بدون حرارة لمنع التلف غير المتوقع.

4. جربي قناع صفار البيض البروتين ومحتوى الكبريتات العالي الموجود في صفار البيض مفيد لفروة الرأس الدهنية. علاوة على ذلك ، قد يمنح شعرك مظهرًا أكثر نعومة وحريرًا مع تقويته، يحافظ الصفار على درجة حموضة فروة رأسك تحت السيطرة مع تقليل إنتاج الزيت دون تجفيف شعرك، ضعي الصفار مباشرة على فروة رأسك واتركيه لمدة 10 دقائق، اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو للتأكد من عدم وجود صفار متبقي في الشعر قد يسبب رائحة كريهة.

5. لا تضعي البلسم على فروة رأسك إن وضع البلسم على فروة رأسك ليس فكرة جيدة أبدًا ، سواء كانت فروة رأسك دهنية أو جافة. يشجع على تساقط الشعر، ويجعل فروة رأسك دهنية ، ويحفز نمو البكتيريا، استخدمه نحو الأطراف حيث قد يشعر معظمنا بالجفاف والخشونة.

6. استخدم زيت شجرة الشاي

لعلاج مشكلة فروة الرأس الدهنية بشكل مفرط ، يعتبر زيت شجرة الشاي الأساسي حلاً رائعًا من منتجات، هذا بسبب الخصائص المضادة للبكتيريا لزيت شجرة الشاي ، والتي تساعد في الحفاظ على فروة رأسك نظيفة وصحية عن طريق الحد من نمو البكتيريا والفطريات، سينخفض إنتاج الزيت بشكل طبيعي بشكل ملحوظ إذا كانت فروة رأسك صحية دائمًا.