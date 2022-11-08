"صحة أسوان": جمع وفحص قواقع البلهارسيا لمواصلة القضاء عليها.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، متمثلة في إدارة مكافحة البلهارسيا، جهودها في جمع قواقع وفحصها من شاطئ النيل الشرقى بمدينة أسوان، في إطار جهود ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا وخاصة فى بؤر الإصابة المكتشفة للمرض من خلال العينات العشوائية والمسح الميدانى.

وشهدت محافظة أسوان، إطلاق حملة التجريع الجماعي للسكان في بؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة من خلال العينات العشوائية والمسح الميداني 2021 بالإضافة إلى علاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر خلال شهر يونيو الماضى.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة مصر 2030 للقضاء على الأمراض المدارية وكذلك رؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا وبالإحالة إلى بؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة من خلال العينات العشوائية الروتينية والمسح الميدانى.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه بالتزامن مع ذلك تم تدشين ندوات توعية، في عدد من الوحدات الصحية، والأماكن العامة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد على، مدير إدارة الثقافة الصحية، لتعريف المواطنين بخطورة البلهارسيا وأهداف القضاء عليها.