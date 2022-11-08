شاهد تجهيزات دير مارجرجس بالرزيقات قبل الاحتفالات السنوية.. 10 نوفمبر الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع"، التجهيزات والاستعدادات داخل وخارج دير مارجرجس بجبل الرزيقات محافظة الأقصر، حيث يتواصل العمل من شعب الكنيسة والأقباط فى أعمال نصب الخيام والتجهيزات لانطلاق ليالي الاحتفالات السبعة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، والتى من المقرر أن تبدأ رسمياً من يوم 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الجاري، وذلك للإحتفال بذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

وقام أبناء الكنيسة على مدار الأيام الماضية بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات للقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير، حيث تشهد الفعاليات إحتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس بالإضافة للترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للاباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ومن جانبها وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية متكاملة بقيادة اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتأمين الإحتفالات، حيث يشارك فى الخطط التأمينية للإحتفال قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الإحتفال بشكل آمن.

ويشرف على الإحتفالات في الدير لجنة مكونة من كل من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوى للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، حيث يقول الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، أن الشعب المسيحي ينتظر احتفالات القديسين فى كل مكان، وأشهر القديسين في مصر هي القديسة مريم والتي لها كنائس عديدة فى مصر وخارجها ويتم الاحتفال بها سنوياً بصورة دائمة، وثانى من له شهرة عظيمة جداً بين المسيحيين هو القديس مارجرجس ويسمي بأمير الشهداء وسريع الندهة، والناس دخلت معه فى اختبارات عديدة وتوقفت فيها.

ويضيف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، أنه قديماً كانت تسمى موالد وتظهر فيها بشكل الموالد التي لا تليق بالقديسين، ولكن قداسة البابا شنودة حول الاحتفال بالمولد إلى الاحتفال بالاستشهاد أو النياحة فالكتاب قال انظروا إلى نهاية سيرتهم وليس ولادتهم، وتحولت احتفالات القديسين لاحتفالات دينية صرف، تضم الترانيم والعظات والقداسات اليومية وكلمات جميلة ومسابقات حيث أصبحت بها كل ما يشجع الشعب للزيارة والاستفادة الروحية بالحصول على البركة وسماع الترانيم والعظات.