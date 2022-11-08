رئيس وزراء تشاد يعرب تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار ببلاده

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أعرب رئيس وزراء تشاد صالح كبزابو عن تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار والأمن فى تشاد، مشيدا بحجم الدعم الذي قدمته مصر للدولة، كما نقل تحيات وتقدير القيادة التشادية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه لكل قضايا القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره التشادي، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).

وأكد كبزابو دعم الحكومة التشادية لكل مجالات التعاون مع مصر، لا سيما في المجالات الملحة للجانب التشادي مثل توليد الطاقة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتشاد، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات مع الشقيقة تشاد على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية.

وقال مدبولي: "إن البلدين تربطهما علاقة (جوار استراتيجي)، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من الموضوعات"، مؤكداً وجود آفاق واسعة من التعاون الثنائي المشترك تشمل بناء القدرات، والتجارة، فضلاً عن تنسيق المواقف في إطار تجمع الساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لزيادة معدلات التبادل التجاري مع تشاد، تعظيما للاستفادة من وجود خطوط طيران مباشرة بين القاهرة و"ندجامينا"، مؤكدا دعم مصر الكامل لجهود استقرار دولة تشاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي الشقيق، وتفهم مصر للحظة الدقيقة التي تمر بها الدولة التشادية والتي تستدعي تكاتف كافة الشركاء.