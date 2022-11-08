اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وزراء تشاد يعرب تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار ببلاده

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:27 م
رئيس وزراء تشاد يعرب تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار ببلاده رئيس وزراء تشاد صالح كبزابو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب رئيس وزراء تشاد صالح كبزابو عن تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار والأمن فى تشاد، مشيدا بحجم الدعم الذي قدمته مصر للدولة، كما نقل تحيات وتقدير القيادة التشادية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه لكل قضايا القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره التشادي، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27). 

وأكد كبزابو دعم الحكومة التشادية لكل مجالات التعاون مع مصر، لا سيما في المجالات الملحة للجانب التشادي مثل توليد الطاقة. 

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتشاد، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات مع الشقيقة تشاد على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية.

وقال مدبولي: "إن البلدين تربطهما علاقة (جوار استراتيجي)، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من الموضوعات"، مؤكداً وجود آفاق واسعة من التعاون الثنائي المشترك تشمل بناء القدرات، والتجارة، فضلاً عن تنسيق المواقف في إطار تجمع الساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة. 

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لزيادة معدلات التبادل التجاري مع تشاد، تعظيما للاستفادة من وجود خطوط طيران مباشرة بين القاهرة و"ندجامينا"، مؤكدا دعم مصر الكامل لجهود استقرار دولة تشاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي الشقيق، وتفهم مصر للحظة الدقيقة التي تمر بها الدولة التشادية والتي تستدعي تكاتف كافة الشركاء.


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة