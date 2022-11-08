رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية يتابع أعمال مد شبكة الغاز بالطريق الصحراوى

الإسكندرية - فريق المحافظات

تابع اللواء أشرف بدران رئيس حي العامرية أول غرب الإسكندرية، المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الحى، ومنها أعمال الحفر الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي.



وأشار حى العامرية فى بيان له، أنه تم متابعة بدء تنفيذ أعمال الحفر ووضع مواسير الغاز الطبيعي بالطريق الصحراوي ،وكذلك متابعة أعمال رفع الرمال والأتربة على الطريق الصحراوي، التي تعوق حركه مياه الأمطار إلي الشنايش .



وعلي صعيد آخر، قامت إدارة التطهير بتطهير المدارس بنطاق قطاع النهضة، لكل من مجمع محمد رشيد مدرسة العلا الغربية مدرسة العلا الشرقيه ومدرسة زهرات العلا، وذلك طبقا لتكثيف حملات التطهير بناطق الحي





أعمال تطهير المدارس



أعمال حفر للغاز الطبيعي بالعامرية