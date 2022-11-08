رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد دعم بلادها الكامل لوساطة الأمم المتحدة فى ليبيا

كتب فاطمة شوقى

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، دعم بلادها الكامل لوساطة الأمم المتحدة في ليبيا.

وذكرت وكالة أكي الإيطالية أن ذلك جاء خلال لقاء ميلوني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، حيث بحثا التحديات العالمية الرئيسية وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعم إيطاليا الكامل لوساطة الأمم المتحدة في ليبيا.

وكان جوتيريش قد دعا في افتتاح قمة تنفيذ الالتزامات المناخية في مؤتمر الأطراف، إلى عقد اتفاق تاريخي بين البلدان الغنية والنامية لتوحيد القدرات، وتوجيه العالم نحو الحد من انبعاثات الكربون، وتحويل أنظمة الطاقة وتجنب كارثة المناخ.

كما أشار الأمين العام إلى أنه بينما تسببت الحرب في أوكرانيا والصراعات الأخرى في الكثير من إراقة الدماء والعنف وكان لها آثار مأساوية في جميع أنحاء العالم، لا يمكن للأمم المتحدة قبول فكرة ألا يتركز الاهتمام أيضا على تغير المناخ.

وكانت "ميلونى" تحدثت أمس عن التزام بلادها بخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 30%، وتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050.