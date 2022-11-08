حياة كريمة: متابعة تنفيذ أعمال الصرف الصحى بقرية توماس وعافية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تفقد أحمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقروي أبوسمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، أعمال تنفيذ أعمال الصرف الصحي بقرية توماس وعافية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف المرور والمتابعة على المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز ومدن وقرى المحافظة بمبادرة حياه كريمة، لمتابعة سير العمل وإزالة كافة المعوقات والعراقيل أمام الجهات المنفذة للأعمال لزيادة معدلات الإنجاز.

وتم زيارة موقع أعمال الشبكات الصرف الصحي بتوماس وعافية، والتنبيه على المقاول المنفذ للمشروع من سرعة الانتهاء من باقي الشوارع ورفع التراكمات وتسويه الشارع.



من ناحية أخري، كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك متابعة متواصلة أولاً بأول لنسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) مشيداً بدعم وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه وحرصها على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل العاملين وصقل المهارات بآليات وأساليب العمل والتعامل مع الجمهور فى هذه المنشآت الخدمية من أجل ضمان سد وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة إلى أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم إستكمال الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو والتى تضم 18 قرية فرعية وتابع بإجمالى 25,5 ألف نسمة ، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بالعتمور ، وإنشاء كوبرى ترعة الجعافرة بنسبة تنفيذ 100% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب العتمور بحرى ، وإنشاء نقطة إسعاف العتمور ، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب العتمور ، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى بنسبة 95% لكل منهم ، كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالعتمور قبلى ، ومشروع إحلال وتجديد المبنى الإدارى لمركز شباب العتمور قبلى بنسبة 90% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعتمور بحرى بنسبة 65% ، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمور قبلى الإبتدائية بنسة 50% ، لافتاً بأنه خلال الجولة التفقدية تم رصد العديد من الملاحظات والمطالب الجماهيرية وجارى عرضها على محافظ أسوان خلال الإجتماع الدوري من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

