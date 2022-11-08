حياة كريمة تغير واقع قرى وادى النقرة بأسوان.. رصف 50 كيلو متر ومد شبكات الغاز

أسوان - صلاح المسن

تتواصل معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى" على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرى شباب الخريجين في وادى النقرة الواقعة شرق محافظة أسوان، ليستفيد منها أكثر من 18 ألف نسمة داخل 6 توابع منها قرية الحكمة وقرية الآمال وقرية البراعم وقرية الكرامة وقريةالمنار، حيث تكتب المشاريع واقع جديد ومستقبل مشرق في تلك البقعة التي عاني سكانها كثيرا.

وتعتبر منطقة وادي النقرة من أكبر البقع الزراعية بصعيد مصر، وتشمل مبادرة حياة كريمة إحلال وتجديد ورفع كفاءة منازل بقريتى المنار والحكمة بوادي النقرة، وتجديد شبكات مياه الشرب وشبكات الكهرباء، مع تطوير وتجديد مدارس، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وإيجاد فرص عمل للشباب للتدريب على حرف ومهن جديدة بالعديد من القري .

كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات، ومن المشروعات الجاري بقري وادي النقرة ، مشروع المجمع الخدمى وبلغت نسبة انجاز للمشروع 90 % ، فيما جارى العمل فى مشروع المجمع الزراعى المتكامل وبلغت نسبة انجاز المشروع وبلغت نسبة انجاز المشروع 70 % ، وجارى العمل فى مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحكمة وبلغت نسبة انجاز المشروع 50 % ، وكذا جارى العمل فى مشروع إنشاء وحدة إطفاء قرية الآمال وبلغت نسبة انجاز المشروع 35 % ، وبالتوازى تم الإنتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة نقطة شرطه قرية الحكمة ، كما تم الإنتهاء من مشروع إنشاء مدرسة الحكمة الثانوية ، و مشروع مد شبكات الغاز الطبيعى بقرى وادى النقرة ، وكذا الوصلات المنزلية وبلغت نسبة انجاز المشروع 50 % ، بينما جارى رصف الطريق من توشكى لوادى النقرة ، وباقى القرى بأطوال وصلت إلى 50 كيلو متر، وتم تنفيذ حوالى 60 % حتى الآن وسط مشاركة لـ 3 شركات فى تنفيذ أعمال الرصف ، ويتزامن مع ذلك إستكمال العمل فى التشطيبات النهائية بوحدة إسعاف وادى النقرة وبلغت نسبة انجاز المشروع 75 % ، يأتي ذلك بالتوازي مع مشروعات تبطين الترع ومشروعات القطاع الصحي.

من ناحية أخرى ، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمراكز محافظة اسوان ، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنيةالمقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما .جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية