جامعة أسوان تنظم المسابقة الثالثة لريادة الأعمال

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة أسوان المسابقة الثالثة لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث والمشرف علي مجمع تايكو جامعة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية" علي أنه في ظل استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي بمدينة شرم الشيخ تعمل الجامعة علي نشر مفهوم الوعي البيئي لدي الطلاب وذلك من خلال ورش العمل والمسابقات العلمية والبحثية وفي هذا الإطار قد تم الإعلان عن الفائزين في المسابقة الثالثة لريادة الأعمال بجامعة أسوان التي أقيمت تحت عنوان "المشروعات الريادية الخضراء الذكية فرصة لمواجهة التغيرات المناخية" والتي اعلن عنها نادي ريادة الاعمال بجامعة أسوان في 15 سبتمبر 2022 ومرت من خلال أربعة مراحل إدارية وتنفيذية حتي ختامها.

واضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة أنه شارك في المسابقة الثالثة لنادي ريادة الأعمال جامعة اسوان ( 33 ) متسابق موزعين بين افراد وفرق، منهم ( 10) متسابقين أفراد و(5 ) فرق مكونة من ( 23 ) عضو، وتم إجراء التصفيات النهائية في ختام شهر أكتوبر من لجنة من المحكمين والخبراء في ريادة الأعمال بالجامعة والشركاء المعنيين والمهتمين.

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلي أن مسابقة الافراد حصل مشروع Apis لـ" فاطمه محمود عبد المجلى "علي المركز الأول، وحصل مشروع إعادة تدوير مخلفات النخيل واستخدام المنتجات لـ" سيد محمود بغدادي محمود " علي المركز الثاني، وحصل مشروع فندق صديق للبيئة ..ecological guest house لـ" أبو بكر حسن سيد محمد "علي المركز الثالث.

اما في مسابقة الفرق فقد جاء مشروع furnitureco في المركز الأول لفريق مكون من ثلاث أعضاء هم منة الله مجدى وريهام على عمر و بيشوى جورج خليل.كما سوف تصرف جوائز مالية تشجيعية من نادي ريادة الأعمال بجامعة اسوان للفائزين وسوف يتم تقديم شهادات تقدير للمشاركين.

وأوضح الدكتور محمد جابر عباس منسق ريادة الأعمال بالجامعة، أن الجوائز تتضمن فترة دعم فني وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة في دوري ريادة الأعمال للجامعات المصرية علي مستوي الجمهورية .