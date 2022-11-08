اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:06 ص
أكرم القصاص
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تونس: 700 رجل أعمال يشاركون في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة الفرنكوفونية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:00 ص
تونس: 700 رجل أعمال يشاركون في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة الفرنكوفونية الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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كشف المتحدث باسم الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكوفونية بتونس، محمد الطرابلسي، عن مشاركة 700 رجل أعمال أجنبي وتونسي في المنتدى الاقتصادي المقرر عقده ضمن برنامج القمة الرسمي.


وقال الطرابلسي - في تصريح صحفي الإثنين - إن نحو 700 رجل أعمال ومستثمر أكدوا مشاركتهم في أعمال المنتدى الاقتصادي بالقمة، مضيفًا أن المنتدى سيفتح الباب أمام رجال الأعمال التونسيين والأجانب للدخول في شركات استثمارية متنوعة.


يذكر أن تونس تستضيف الدورة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، والذي يشار إليه عادة باسم القمة الفرنكوفونية، في جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 لمناقشة موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".


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