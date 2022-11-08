اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفعيل مبادرة "حق الوطن" لوزارة الأوقاف بمحافظة قنا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:07 م
تفعيل مبادرة "حق الوطن" لوزارة الأوقاف بمحافظة قنا محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة "حق الوطن" بالمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل التوعية بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء له. 
 
وذكر الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، أن ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت، وأن حماية الوطن في ‏مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا جنديًّا مخلصًا ‏لوطنه يؤدي عمله بإتقان وتفانٍ. 
 
وأضاف جبر، أنه تم تنفيذ أول يوم المبادرة يوم الأحد 6 نوفمبر 2022 بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى تحت عنوان" مصر في القرآن والسنة"، وثاني يوم الاثنين 7 نوفمبر بمجمع إعلام نجع حمادي تحت عنوان" من مقاصد الشريعة حفظ الأوطان"، بدندرة تحت عنوان " التكافل والتراحم في الإسلام"، والأربعاء 9 نوفمبر سيتم تنفيذ المبادرة بنزل الشباب بقنا تحت عنوان " التعايش السلمى".

حق الوطن

مبادرة أوقاف قنا

أوقاف قنا

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة