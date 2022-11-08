ترامب يدعو الأمريكيين للتصويت بكثافة فى انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس

كتب أحمد عرفة

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصوته في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

ودعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأمريكيين للتصويت بكثافة في الانتخابات.

وفى وقت سابق، قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إنه بحسب ما يتحدث عنه الخبراء والمراقبون في موسكو فإن روسيا تأمل بفوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن العلاقات بين الطرفين وصلت لتصاعد كبير جدا، والجانب الروسي يحث الجانب الأمريكي على ضرورة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية عبر الفقرة الإخبارية بالقناة، أن إمكانية حدوث أي اشتباك مباشر بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهذا ما تخشاه موسكو في الوقت الحالي.