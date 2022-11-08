تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار مبالغ فيها فى المنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط السلع ، وتنفيذاً لتكليفات رئاسية مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية ، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

شملت جولة المحافظ، تفقد، أسواق الاتحاد وسبينيس وأحد مجمعات بيع الجملة وكذلك هايبر مصر ومنفذ لبيع الخضر والفاكهة، ورافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حيث تابع المحافظ، مدى توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق التجارية.



وخلال الحملة، وجه المحافظ، بتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وكذلك للبيع بأسعار مبالغ فيها. كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة في مراقبة الأسواق.



وشدد المحافظ، على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وناشد المحافظ المواطنين، بالإبلاغ عن عدم توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، من خلال التواصل مع غرفة العمليات وهي الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية 16528 .كما يمكن ارسال الشكاوي الى جهاز حماية المستهلك، وهي الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي لتقديم الشكاوى أو الاستفسار، وعبر خدمة "الواتس أب"، على الرقم 01577779999، وعبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع الفيس بوك، إلى جانب إمكانية إرسال الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، ومن خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك، وعلى رقم الفاكس 0233055753.



وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق لعقد اجتماعا م مع كبار تجار المواد الغذائية بالمحافظة وأصحاب منافذ البيع الأكثر جذبا للمواطنين وذلك لمناقشة مدى توافر السلع الغذائية المختلفة بمنافذ البيع التابعة لهم وخاصة السلع الاستراتيجية.