تحرير 22 مخالفة تموينية متنوعة بمركزى مطاى وديرمواس فى المنيا.. صور

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات تموينية مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.



وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة بالتعاون مع حماية المستهلك وإدارة تموين مطاي والإدارة الصحية ومباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة حيث تنوعت المخالفات بين "عدم وجود شهادة صحية، مخابز، عدم الإعلان عن الأسعار، غير مطابقة للمواصفات، نقص وزن"، بالإضافة إلى ضبط طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ونصف طن أعلاف بدون فواتير.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفة تنوعت بين "غلق فى غير المواعيد، بدالين تموينيين، عدم الإعلان عن الأسعار، بدون فواتير".