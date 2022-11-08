بزعم استثمارها.. تجديد حبس مستريحين استوليا على 20 مليون جنيه من مواطنين

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على قرابة 20 مليون جنيه من المواطنين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة النصب على المواطنين.

تمكنت الداخلية من ضبط شخصين، لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 20 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، قيام كل من (مالك مدشة لجرش الذرة ومنتجات الأعلاف، ووالده "بالمعاش") بالاستيلاء على مبلغ مالى وقدره (4 ملايين و 300 ألف جنيه) فى غضون عام 2021 من أحد المواطنين، وذلك حال سفره لإحدى الدول، وقيامه بتحرير محضر ضد المشكو فى حقه الأول ، وكذا سابقة تحرير زوجته وآخرين عدة قضايا ضد المشكو فى حقه الأول بذات المضمون.

وباستكمال التحريات تبين قيام المتهمان بممارسة نشاطاً احتيالياً، من خلال تلقيهما مبالغ مالية من بعض المواطنين، بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح مالية .. مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغ إجماليها (19مليون و 770 ألف جنيه) وتوقفا عن سداد الأرباح ، وسابقة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه الأول فى حينه بإحدى الوقائع.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.