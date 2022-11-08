بريطانيا وبروكسل تتفقان على العمل معًا بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

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اتفق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - على هامش مشاركتهما في قمة المناخ (COP 27) المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ على "أهمية العمل معًا" بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية الإثنين "فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، فإن رئيس الوزراء شدد على الحاجة إلى إيجاد حلول لكل المشاكل الحقيقة للغاية التي أوجدها البروتوكول على أرض الواقع في إقليم أيرلندا الشمالية".



ويعد لقاء الجانبين هو الأول لهما وجهًا لوجه اليوم خلال قمة المناخ (COP 27).



وكان البروتوكول قد أنشأ حدودًا تجارية في البحر الأيرلندي شمال غربي القارة الأوروبية بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وبريطانيا العظمى، حيث أثار وجود تلك الحدود انهيار جميعة أيرلندا الشمالية، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الاتحادي السماح بتشكيل هيئة تنفيذية مع البروتوكول المطبق كما هو.