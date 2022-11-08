السيطرة على حريق شب داخل منزل بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق هائل، شب بمنزل مكون من 5طوابق، بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بنشوب حريق هائل، بمنزل مكون من 5 طوابق، بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الثاني، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النقابة التي تولت التحقيق.







