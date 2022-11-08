السجن المشدد 3 سنوات لعامل قتل مواطنا بسبب خلافات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.ع" بالاشتراك مع آخرين وشرع في قتل "ع.ح" و"ا.ع" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد يوسف عبد الله ومصطفى سلطان بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات بين الطرفين فقام بإطلاق النار من بندقية آلية تجاه المجنى عليهم بالاشتراك مع آخرين ما تسبب فى مقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.