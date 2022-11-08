اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزغاريد تعلو بقصر الأميرة فوقية قبل حلف قضاة مجلس الدولة الجدد اليمين

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:17 ص
الزغاريد تعلو بقصر الأميرة فوقية قبل حلف قضاة مجلس الدولة الجدد اليمين مجلس الدولة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل - أحمد عبد الهادي - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت زعاريد السيدات بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، أهالي القضاة الجدد المعينين، فرحًا وابتهاجا بحفل التعيين، وبدء الحياة القضائية لذويهم القضاة، وتجمع الكثير من الأهالى داخل مخيم تم إنشاؤه داخل مجلس الدولة، لاستيعاب جموع الأهالي، تمهيدًا لحلف اليمين .
 
كان بدأ المندوبون المساعدون الجدد، التوافد علي مجلس الدولة، تمهيدا لبدء مراسم أدائهم اليمين القانونية، والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
 
ويؤدي 170 مندوبا مساعدا اليمين بعد قليل امام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة واعضاء المجلس الخاص اعلي سلطة ادارية بالمجلس لينضموا للعمل ضمن قضاة المجلس.
 
جدير بالذكر، ان بيان لمجلس الدولة صدر قبل ايام قال ان رئيس المجلس قدم التهنئة للاعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.
 

مجلس الدولة

القضاء الإداري

حلف اليمين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة