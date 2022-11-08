اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ تنطوى على مكون علمى لا غنى عنه

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:27 ص
الرئيس السيسي: مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ تنطوى على مكون علمى لا غنى عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يميز مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ التي نجتمع في إطارها اليوم، عن غيرها من المبادرات والجهود، هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه، والذي لا غنى عنه، إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة، بما ضعنا على الطريق الصحيح نحو نفيذ أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك هدف الـ1.5 درجة مئوية.
 
أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بقمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط: "أنني أتطلع خلال اجتماعنا للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه منذ إطلاقها وحتى اليوم، بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة، والتي أثق أنها ستساهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة، كما أتطلع أيضا للاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة، اتصالا بجهودها لمواجهة تغير المناخ على النطاقين الوطني والإقليمي".
 
وتابع الرئيس في نهاية كلمته: "إنني على ثقة أننا سنخرج من حديثنا اليوم بفهم أكثر عمقا لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا، وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشارك فى قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:12 ص

الرئيس السيسي: مصر نفذت مشروعات طموحة فى مجال النقل النظيف.. الدول العربية جادة فى جهود مواجهة تغير المناخ ونتطلع لخروج مؤتمر المناخ بنتائج تسهم فى تعزيز العمل العالمى.. ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر فرصة ممتازة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:18 م

الرئيس السيسي: مصر نفذت مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:05 م

الرئيس السيسي: الدول العربية جادة فى جهود مواجهة تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة