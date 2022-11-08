اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجبير: مصر والإمارات والسعودية تبذل جهودا "جبارة" لمواجهة التغير المناخى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:38 م
الجبير: مصر والإمارات والسعودية تبذل جهودا "جبارة" لمواجهة التغير المناخى عادل الجبير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية مبعوث شئون المناخ في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء أن مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا بموضوع التحديات والتداعيات الخاصة بالتغير المناخي، واصفا جهود الدول الثلاث ومبادراتهم بأنها جبارة.

وقال الجبير- في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام)- إن جهود الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر ومبادراتها الداخلية والخارجية والإقليمية تؤكد أن الأفعال أهم من الأقوال، وتعكس مستوى اهتمام وحرص الدول الثلاث على مواجهة تحديات التغير المناخي.


وأضاف أن موضوع المناخ أصبح الآن من أولويات جدول الأعمال في العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم، نظرا لكونه يمس كل شخص، مشيرا إلى أن أهمية قمة المناخ الحالية "كوب 27" تتمثل في الانتقال من مرحلة التخطيط والنقاش إلى مرحلة التطبيق.


ونوه إلى أن كل بلد لا يستطيع أن يعزل نفسه فقد شاهدنا خلال جائحة "كوفيد 19" التي ضربت العالم أجمع، أهمية العمل المشترك، حيث لم يكن العالم قادراً على التعامل معه سوى من خلال التعاون والتكاتف المبني على أسس منطقية وعلمية.


وأعرب عن تطلعه لأن يصل العالم إلى مستوى عال من التعاون، والتركيز على بناء مستقبل أفضل للعالم، عبر التعامل مع تحديات التغير المناخي للوصول إلى حلول مستندة على المنطق، لافتاً إلى أن جناح المملكة العربية السعودية يستعرض أبرز جهودها البيئية ومبادراتها في هذا الإطار.


عادل الجبير

السعودية

مصر

الإمارات

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة