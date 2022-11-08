"التضامن" تسلم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية فى قرى ومراكز أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال النصف الأول لشهر نوفمبر نحو 14 جهاز تعويضي وطرف صناعى للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التى تسليمها أى مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12532 جهاز تعويضي و5700 سماعة طبية بتكلفة تتراوح 34 مليون جنيه.