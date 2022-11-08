اعتقال شاب عراقي قام بتهريب ألف مهاجر إلى النمسا

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ألقت قوات الأمن النمساوية القبض على شاب عراقي " 33 عاما" بتهمة ممارسة تهريب المهاجرين، حيث تمكن من تهريب نحو ألف شخص إلى النمسا.



وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية إن الشاب العراقي قام بعدة عمليات تهريب لمهاجرين من صربيا عبر المجر إلى النمسا.



وأشار البيان إلى أن عملية الاعتقال تمت في ضوء تحريات أجراها مكتب الشرطة الجنائية لولاية ستيريا بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ، حيث ثبت وجود منظمة تهريب ويُشتبه في أن عراقي يعيش في صربيا يديرها.



وذكر البيان أن التحريات كشفت عن أنه في الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021 تمكن المهرب من تسهيل عبور ألف مهاجر للسياج الحدودي من صربيا إلى المجر ثم إلى النمسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث اعتمد على حشر المهاجرين داخل الشاحنات مقابل دفع عدة آلاف من اليوروهات لكل فرد.