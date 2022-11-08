اطلاق مبادرة "تحدث معه" لتثقيف الرجال والشباب المقبلين على الزواج

الدقهلية شريف الديب

نظمت محافظة الدقهلية لقاءا تعريفيا في اطار مبادرة "تحدث معه"، وذلك من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وذلك بالمتابعة والتنسيق مع الوحدة المركزيه بوزارة التنمية المحلية، والذي يستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من الاعمار المختلفة، وبالمراحل التعليميه وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمه لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الاسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

وقد تضمنت جلسة اللقاء عددا من الموضوعات منها المفهوم العام للقضية السكانية وفكرة تنظيم الاسرة وكذلك التعريف بخطورة زواج القاصرات ومواجهة الادمان ومخاطر التدخين والإقلاع عنه فضلا عن القيم الحياتيه والانجابية الصحيحه وايضا كيفية اختيار شريك الحياة وكيفية تحقيق التفاهم الاسرى بالاضافة الى كيفية تربيه الاطفال وتعزيز قيم العمل والمواطنه والانتماء والتأكيد علي مفاهيم الحقوق والواجبات.

وفي هذا الصدد أكد " مختار"علي ضرورة التخطيط والتنفيذ الجيد للمبادرة بجميع المراكز والمدن والاحياء والقري وذلك وفقا لاحتياجات كل مركز ووحده قرويه والعمل الجاد من قبل جميع القائمين علي التنفيذ لاجتذاب الفئات المستهدفه لتغير المفاهيم الخاطئة حول كافة القضايا المطروحة من خلال المبادرة المشار اليها حتي تتحقق اهدافها المرجوة.

حضر اللقاء الدكتورة هبه البيلى مدير وحده السكان ودكتور تامر الشرباصى استاذ بالمعهد العالى للخدمه الاجتماعيه، و بلال شعبان على منسق البرامج الوقائيه لصندوق مكافحه وعلاج التدخين والادمان بمحافظة الدقهليه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بشان القضية السكانيه وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.