إصابة شخصين إثر انهيار منزل فى إمبابة

كتب عبد الرحمن سيد

كشف مصدر أمني، إن عقارا مكونا من 4 طوابق انهار بشارع على بسيوني من شارع المزارع بعزبة الصعايدة، لافتا إلى أن الشخصين المصابين تصادف تواجدهما بالشارع أسفل العقار لحظة انهياره.

أضاف المصدر، أن المصابان نقلا إلى مستشفى إمبابة العام وهما محمد عطية عبد الكريم 38 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وخالد محمد أحمد 53 سنة جرح قطعي بالقدم، وتم عمل الغرز وغادر بعد استقرار حالته.

وكان منزل مكون من دور أرضى و 3 طوابق أعلاه بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أى منازل أخرى في أى لحظة، وجارى البحث عن أى أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.