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وقفة بـcop27 لمنع إهدار الثروات الطبيعية الإفريقية وتحقيق العدالة المناخية.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:13 م
وقفة بـcop27 لمنع إهدار الثروات الطبيعية الإفريقية وتحقيق العدالة المناخية.. صور وقفة احتجاجية لوقف إهدار الثروات الطبيعية الأفريقية وتحقيق العدالة المناخية
كتبت منال العيسوى

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قبل انعقاد قمة قادة العالم اليوم الإثنين في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نظم عدد من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية وقفة احتجاجية بالمنطقة الخضراء للمطالبة بوقف إهدار الثروات الطبيعية الأفريقية، بالمكان المخصص بالتظاهر فى المنطقة الخضراء، من الساعة 11 ونصف ومستمرة حتى الواحدة ظهرا، حيث تضمنت شعارات الوقفة الاحتجاجية للمجتمع المدنى المصرى الذى ضمت عدد من منظمات وهيئات مصرية  تسليط الضوء على قضية آثار الخسارة والأضرار والمطالبة بالعدالة المناخية/Loss & Damage effects on Climate Justice /
 
وقالت مى تلاوى منسق عام الوقفة الاحتجاجية ورئيس مؤسسة ليد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن العدالة المناخية حق للدول المتضررة ، حيث  أن الأضرار والخسائر المناخية ملموسة،  ولا يمكن التنبؤ بحجم الآثار السلبية للمناخ في الوقت الحالي،  وبالتالي فإن إنشاء آلية مالية لدعم البلدان الأكثر تأثراً هو أمر ذو أهمية قصوى يتم الاتفاق عليها خلال COP27.
 
ومن ضمن الشعارات التي شهدتها المظاهره رفع شعار "وقف الضرر لثروة بلادنا، و"أوقفوا إلحاق الضرر بالثروة الأفريقية"، و"لا مزيد من الوعود الفارغة لبلدنا النامية".
 
وشدد المجتمع المدنى المصرى على أهمية أن تدعم الدول المتقدمة  استراتيجيتنا المصرية للعدالة المناخية من خلال التمويل، ودعم تمويل تعاوننا النسائي الأفريقي من أجل تغير المناخ، ورفع شعار " توقف عن حرق مستقبلنا، أوقفوا الضرر بأفريقيا".
 
ومن المؤسسات التي شاركت في الوقفة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الحاضرين للمؤتمر بصفه مراقب و أفراد من المهتمين بقضيه العدالة المناخية، تحت اشراف مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEA، ومؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير، والمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة، ومؤسسة شباب المتوسط، ومؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية، وجمعية تنمية السياحة بدهشور، وحواء المستقبل، وجوندوانا، ومؤسسة بيئة بلا حدود، وجمعية تنمية وطن، والجمعية القبطية، ومؤسسة عين البيئة.
 
المجتمع المدنى المصرى ينظم وقفة احتجاجية لوقف إهدار الثروات الطبيعية في قمة المناخ
المجتمع المدنى المصرى ينظم وقفة احتجاجية لوقف إهدار الثروات الطبيعية في قمة المناخ

المجتمع المدنى المصرى ينظم وقفة احتجاجية لوقف إهدار الثروات الطبيعية
المجتمع المدنى المصرى ينظم وقفة احتجاجية لوقف إهدار الثروات الطبيعية

المجتمع المدنى المصرى ينظم وقفة احتجاجية لوقف إهدار الثروات الطبيعية الأفريقية
المجتمع المدنى المصرى ينظم وقفة احتجاجية لوقف إهدار الثروات الطبيعية الأفريقية
 
 

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