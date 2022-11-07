مع اقتراب الشتاء.. 6 فوائد لتناول زيت السمك أبرزها تقليل الالتهاب

كتبت ميرفت رشاد

زيت السمك ‏هو زيت مشتق من أنسجة الأسماك الزيتية، وتحتوي زيوت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي حمض الإيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهكساينويك المركبات الأولية لبعض أنواع الإيكاوزانويد المعروفة بتخفيف الالتهاب في الجسم، ولها فوائد صحية أخرى، خاصة في موسم الشتاء فهو يحسن البشرة الجافة ، وفقا لما نشره موقع "racinecountyeye".

فوائد زيت السمك



يحسن البشرة الجافة

الشتاء يجلب معه الجلد الجاف، ومن الفوائد العديدة العديدة لتناول مكملات زيت السمك في الشتاء أنها تساعد في جعل البشرة رطبة وناعمة، يتم استخلاص مكملات زيت السمك من الدهون الموجودة في الأسماك، عندما يمتص جسمك هذه العناصر الغذائية ، تبدأ بشرتك في التحسن.

يقلل الالتهاب

هل تعلم أن الالتهاب مسؤول عن العديد من المشكلات الصحية المختلفة؟ بينما يفكر معظم الناس في الالتهاب من حيث آلام المفاصل والصداع ، فإنهم لا يدركون الطرق الأخرى التي يمكن أن يؤثر بها الالتهاب على الجسم، يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص خلال أشهر الخريف والشتاء الباردة عندما يكون الناس عرضة لمجموعة متنوعة من العدوى بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، كثير من الناس يأخذون مكملات زيت السمك كطريقة طبيعية لتقليل الالتهاب والحفاظ على صحتهم طوال الخريف والشتاء وما بعده، من الأفضل دائمًا تناول المكملات الصحيحة جنبًا إلى جنب مع تناول الأطعمة الصحية لأنه يحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم بشكل طبيعي.

يعزز صحة الشعر



الهواء البارد يمكن أن يجعل بشرتك جافة ، فتخيل ما يحدث لشعرك، كثير من الناس يستخدمون مكملات زيت السمك كجزء من نظام جمالهم ، وليس فقط لصحتهم العامة ، يدرك الأشخاص الذين يقومون بذلك أن زيت السمك يساعد في الحفاظ على شعرهم صحيًا وقويًا،كما أنه يقلل من التكسر ويجعل الشعر أكثر لمعانًا.

مصدر ممتاز لفيتامين د

يعني فصلي الخريف والشتاء أن المزيد من الناس لا يحصلون على ما يكفي من ضوء الشمس لتحفيز إنتاج فيتامين (د) في الجسم، يضيف الكثير من الناس مكملات فيتامين (د) للمساعدة في تحسين مستوياتهم العامة ، ولكن المصادر الطبيعية الأخرى لفيتامين (د) تشمل مكملات الأسماك وزيت السمك.

صحة القلب

تمتلئ فصلي الخريف والشتاء بأطعمة لذيذة لا يُعرف عنها أنها صحية للقلب ، ويمكن أن تسبب الالتهاب وتزيد من خطر الإصابة بالمرض، إلا أن تناول مكملات زيت السمك يمكن أن يساعد الأشخاص المهتمين بصحة قلبهم، يفيد زيت السمك العديد من جوانب صحة القلب، يعد تقليل الالتهاب أحد الطرق التي يمكن أن تحسن بها هذه العناصر الغذائية صحة القلب.

يقلل من التوتر في الجسم

يستجيب الجسم للتوتر بعدة طرق بالنسبة لبعض الناس ، يعد تناول مكمل زيت السمك عالي الجودة إحدى الطرق لتقليل استجابة جسمك لكل هذه الأشياء المجهدة.