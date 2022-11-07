مطار الغردقة الدولى يستقبل 100 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف سائح

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، 100 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها 15 ألف سائح من جنسيات محتلفه أغلبها أوروبية، وذلك ضمن البدايات المبشرة للموسم السياحى الشتوي.
وتصدرت الرحلات السياحية الألمانية أكبر رحلات الطيران وصولا اليوم الإثنين، حيث تليها الجنسية الإنجليزية وعدد من الجنسيات الأوروبية المختلفة التي تصل إلي مدينة الغردقة لقضاء إجازتهم علي شواطئ الغردقة.
من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 6 رحلات طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.
وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة من دولة ملدوفا، والتى تصل لأول مرة للمطار، كذلك رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولى.
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