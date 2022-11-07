مطار الغردقة الدولى يستقبل 100 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، 100 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها 15 ألف سائح من جنسيات محتلفه أغلبها أوروبية، وذلك ضمن البدايات المبشرة للموسم السياحى الشتوي.

وتصدرت الرحلات السياحية الألمانية أكبر رحلات الطيران وصولا اليوم الإثنين، حيث تليها الجنسية الإنجليزية وعدد من الجنسيات الأوروبية المختلفة التي تصل إلي مدينة الغردقة لقضاء إجازتهم علي شواطئ الغردقة.