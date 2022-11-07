مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بقرية الرتاج بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فى حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية بقرية الرتاج دائرة مركز إدفو محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بقرية الرتاج مركز إدفو، بين سيارة ودراجة نارية "موتوسيكل" كان يقودها شاب يدعى "محمد.ا.ا" 21 سنة، مقيم بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فى الحادث.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.