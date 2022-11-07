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مشروع ازدواج طريق "قنا ـ الأقصر" أحد شرايين التنمية فى الصعيد.. التفاصيل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:00 ص
مشروع ازدواج طريق "قنا ـ الأقصر" أحد شرايين التنمية فى الصعيد.. التفاصيل طريق قنا الأقصر
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت وزارة النقل مشروع ازدواج طريق قنا – الأقصر بمحافظة قنا، أحد شرايين التنمية في صعيد مصر والذى يمتد بطول 36 كيلو مترًا، حيث تم رفع كفاءة الطريق وازدواجه، وهو ما يضاعف من عرض الطريق إلى 23 مترًا.
 
ويستخدم فى هذا الطريق تقنيات حديثة من أجل إعادة تدوير طبقة الأسفلت القديمة، وهو ما يساعد على عدم إهدار المادة الأسفلتية الخام المتوفرة، ويقلل أيضًا من تكلفة شراء الأسفلت الجديد، لذلك لا تتجاوز تكلفة تطوير هذا الطريق إلى الآن أكثر من 290 مليون جنيه مصرى.
 
وفى السياق تنقذ الوزارة مشروع تطوير الطريق الصحراوى الشرقى، والذى يمتد بين القاهرة وأسوان بطول يفوق 800 كيلو متر، ويتشارك عدد من جهات الدولة حاليًا فى تطوير هذا الطريق مثل وزارة الإسكان ووزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تقوم كل وزارة بتولى عملية تطوير عدد من قطاعات الطريق.
 
ويتضمن المشروع عددًا من الأعمال الصناعية الضخمة؛ مثل طرق الخدمة المصنوعة من الخرسانة والتى تتحمل الشاحنات الثقيلة، والكبارى العلوية فوق التقاطعات مثل السكك الحديدية والطرق السريعة المتعارضة، بالإضافة إلى حفر عدد من مخرات السيول تحت الطريق، لتلافى تهدمه أثناء فترات السيول، لذلك تبلغ قيمة تطوير الطريق فى قطاع محافظة أسوان وحده 600 مليون جنيه مصرى.
 
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