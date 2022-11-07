اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل 106مواطنين بمكتبه لبحث شكواهم.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:11 م
محافظ قنا يستقبل 106مواطنين بمكتبه لبحث شكواهم.. صور محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه
قنا - صابر سعيد

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استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، المواطنين بمكاتبهم للاستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.
 
واستقبل محافظ قنا والقيادات التنفيذية اليوم عدد 106 مواطنين، واستمعوا لكل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، ووعدوهم ببحث مطالبهم، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.
 
وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
 
وأضاف الداودي، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.
 
محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (2)
محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (2)

محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (3)
محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (3)

محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (4)
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

 

محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (5)
محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (5)

محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (6)
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

 

 

محافظ قنا يستقبل المواطنين بمكتبه (1)
حازم عمر نائب محافظ قنا

 

 

استقبال مواطنين

مكتب محافظ قنا

طلبات مواطنين

محافظ قنا

اخبار قنا



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