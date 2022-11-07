محافظ جنوب سيناء: وزارة الثقافة تقدم 4 عروض فنية يوميا خلال قمة المناخ

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ، ستشهد فعاليات ثقافية حتى 18 نوفمبر، وسيشهد اليوم الواحد 4 فعاليات ثقافية، مثل الفرق الشعبية التي تعبر عن الثقافات المختلفة في مصر، والأجانب تفاعلوا معها.

وأضاف فودة، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، مع الإعلامية قصواء الخلالي: "بعد قمة المناخ cop 27 سيتم تنظيم حفل بفرق شعبية كل أسبوع"، كما تطرق إلى المردود الاقتصادي للمشروعات والتطوير الذي شهدته شرم الشيخ، مؤكدًا أن مردوده سيظهر اقتصاديا على مصر.

وتابع: "لدينا بنية أساسية رائعة يمكنها تلبية الاحتياجات حتى عام 2050، جرى فتح طرق في الظهير الصحراوي للمدينة، والطرق شرايين التنمية، والطريق الواحد يتكون من 5 حارات يمين و5 حارات يسار، وما يتم في شرم الشيخ بداية للتنمية الحقيقية، وستكون مدينة شرم الشيخ للسياحة العلاجية وبها ملعب كرة قدم وغيرها، ومردودها سيكون أعلى في الفترة المقبلة".