محافظ الإسكندرية: زراعة 24 ألف شجرة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" حتى الآن

الإسكندرية جاكلين منير

أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن اعتزازه وفخره بما تشهده الدولة المصرية، من انطلاق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي بدأت فعالياته ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد محافظ الإسكندرية أن مؤتمر المناخ العالمي COP27 يعكس الجهود المصرية المتواصلة في ظل رعاية وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تؤكد على المكانة الدولية لمصر ودورها الرائد في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي أصبحت أحد أهم التحديات والقضايا بالعالم أجمع الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب.

وقال الشريف أن المحافظة حرصت خلال الشهور الماضية على إتخاذ عدد من الإجراءات في إطار مؤتمر المناخ العالمي COP27، وجاء على رأسها تبني ورعاية جميع المبادرات التي تحد من أثار التغير المناخي، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث فازت محافظة الإسكندرية بعدد 3 مشروعات من ضمن 18 مشروع مؤهل ل COP27.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية" والتي نسعى من خلالها إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتا إلى أنه تم التشديد على تكثيف الحملات التوعوية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية والتي تحدث أثر سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.

وأضاف أنه تم تكثيف مبادرات وحملات تنظيف الشواطىء على مستوى المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الشريف أن المحافظة تكثف أعمالها الخاصة بالمبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" لافتا إلى انه حتى الآن تم زراعة 24 ألف شجرة على مستوى الأحياء وخاصة بالطرق والمحاور المرورية، بالإضافة إلى البدء في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه في ضوء الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي COP27، شاركنا في مؤتمر المدن الخضراء السنوي ( فيينا - 2022 ) الذي أقيم في النمسا تحت شعار "اجعل اللون الأخضر حقيقة واقعة"، الذي يهدف إلى مساعدة المدن على أن تصبح أكثر إخضرارا، وقد ناقش المؤتمر تعزيز مرونة الطاقة في المدن، وكيفية بناء وتعزيز وتمويل البنية التحتية للطاقة المرنة.