"لو هتشترى شقة".. 7 خطوات لنقل ملكية عداد المياه.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

يتساءل عدد من المواطنين، عن طريقة نقل ملكية عداد المياه من مشترك لآخر، وأهم الإجراءات التي يجب إتباعها لنقل الملكية من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد إلى أحد الورثة أو لعميل جديد.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه من مشترك لآخر.

الإجراءات

- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.

- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.

- توقيع عقد مع العميل الجديد.

- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل على الفاتورة اسم العميل.

المستندات المطلوبة

1-طلب الخدمة من العميل الجديد.

2-بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

3-سند الملكية أو الحيازة.

4-تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

5-صورة آخر فاتورة على الاشتراك.

6-آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

7-في حالة إذا كان المشترى أحد الورثة للمنتفع السابق، يجب تقديم إعلام وراثة شرعي، وتنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.