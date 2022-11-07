لصوص المال العام.. تجديد حبس المتهمين بسرقة خط بترول فى الصف 15 يوما

أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهمين بسرقة خط بترول في الصف 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أدلى المتهمون بسرقة مواد بترولية، من خط لنقل البترول في الصف، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بشأن تورطهم في سرقة المال العام، فذكروا أنهم استغلوا مرور خط البترول أسفل منزل أحدهم، وركبوا محبسا بعد كسر الماسورة، وسحبوا كميات من المواد البترولية لبيعها.

أضاف المتهمون في أقوالهم أمام النيابة، أنهم ظنوا عدم كشف أمرهم، وخاصة لوجود أحد العاملين بشركة البترول معهم أثناء التنفيذ، إلا أنهم اكتشفوا بعد تركيبهم محبس بخط البترول، أنه تسبب في كسر به، ما أدى إلى حدوث تسريب.

وتابع المتهمون في اعترافاتهم، أنهم كانوا يحلمون بالثراء السريع من وراء بيع المواد البترولية.

من جانبها، قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المنزل الخاص بالمتهم مخالف، فتم التنسيق مع مسئولي مجلس المدينة لإزالة المنزل.

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية، من خط لنقل المواد البترولية في الصف، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.