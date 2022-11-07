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كيف قضت وزارة الصحة على الحصبة والحصبة الألمانى؟

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:00 ص
كيف قضت وزارة الصحة على الحصبة والحصبة الألمانى؟ الحصبة
كتب ــ وليد عبد السلام

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قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، إن البرنامج الموسع للتطعيمات يعتبر من أهم برامج قطاع الطب الوقائي، والذي يستهدف حماية الأطفال من عمر يوم حتى 24 شهرا من الأمراض المدرجة في البرنامج، بنسبة تغطية تطعيمية تتعدى 95% . 
 
وأضاف أن خطة وزارة الصحة والسكان، للقضاء على الحصبة، والحصبة الألمانية، اعتمدت على التطعيمات الروتينية للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بجرعتين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية عند عمر عام، وفي الشهر الـ18 من عمر الطفل، بنسبة تغطية تجاوزت الـ95% لضمان رفع مناعة الأطفال، إلى جانب الحملات التطعيمية القومية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بنسبة تغطية أكثر من 95% إلى جانب الحملات المحدودة التي يجري تنفيذها طبقأ للوضع الوبائي الإقليمي للمرض في دول الجوار.
 
وتابع:  جهود الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، تضمنت العمل على تقوية نظام ترصد الحمى والطفح الجلدي، ضمن برنامج ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيمات، كضمانة لاكتشاف جميع الحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، إلى جانب الإجراءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في مواجهة اي فيروس وافد من البلاد المستوطن بها المرض.
 
ونوه إلى أن خطة الوزارة للوصول إلى مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية، تضمنت تنفيذ برامج إعلامية لرفع الوعي بأهمية التطعيمات الروتينية والحملات التطعيمية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان في مختلف المحافظات من خلال وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي. 
 
 

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