الصحة تعلن خلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانى

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلو مصر من مرض الحصبة والحصلة الألمانى، قائلا:"إنجاز جديد فى مجال الصحة تحققة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تعلن منظمة الصحة العالمية مصر خالية من مرضى الحصبة والحصبة الألمانى ".

وأوصت منظمة الصحة العالمية بالاستمرار فى الحفاظ على التطعيمات الاجبارية للاطفال المصريين والأجانب .

كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى للصحة العالمية لشرق المتوسط، عن أن اللقاحات فعالة فى وقف الإصابة بمرض شديد أو وخيم ناتج عن كورونا، مضيفا نهدف لتطعيم 70% من السكان بحلول نهاية العام، لافتا إلى إن هناك انخفاض فى الإقبال على اللقاحات نتيجة انخفاض عدد الإصابات، لكن علينا الاستمرار فى أخذ اللقاحات لأنها أصبحت متوافرة وبكميات كبيرة، لكن الوضع أفضل بكثير عن الأشهر السابقة مع بداية الجائحة.

وأضاف المنظرى أن هناك أمراض وأوبئة عادت تنتشر من جديد مثل الحصبة، وشلل الأطفال، ولازال إقليم شرق المتوسط من الأقاليم التى ينتشر فيها هذه الأوبئة، لذلك علينا أن نتخطى هذه العقبات والقضاء على هذه الأمراض التى تسبب الإعاقة، مضيفا، وإن إصابات جدرى القرود الموجودة فى إقليم شرق المتوسط تم رصدها فى المغرب، ولبنان، والسودان، وقطر والسعودية، وايران.