قمة المناخ.. قرية أبو مناع بقنا تدعم مشروعات الطاقة الشمسية لاستصلاح الأراضى

قنا صابر سعيد

أطلقت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، في محافظة قنا، مبادرة للتوعية باستخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والري، لدعم الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.

قال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، إنه في إطار سعي القيادة السياسية، لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP27، والذي ينطلق اليوم في شرم الشيخ، كان لزامًا على الوحدة المحلية بتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس المركز، بعقد لقاءات وإطلاق مبادرة للتوعية بقمة المناخ، وذلك من خلال توعية المزارعين بمجال إدخال الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي.

وأوضح جيلاني، أن ذلك الوقت، يحتاج تضافر جميع الجهود، لتكليل قمة المناخ بالنجاح، في توقيت يواجه فيه العالم أزمة ضخمة تتعلق بمصادر الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أن استعمال الطاقة الشمسية في الري والزراعة، أقل تكلفة وأفضل جودة، من استخدام الوقود العادي مثل الديزل أو الغاز.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أنه تم عمل جلسات تعريفية للمزارعين والأهالي، عن الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الطريق لدعم الزراعة في صعيد مصر، والتي تتمتع بخصائص كبيرة، تجعلها جديرة بتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، لما يتميز به الطقس في محفظة قنا، بأنه مشمس طوال العام، ومنها فإن الاستخدامات الحديثة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية، في مجال الزراعة، يتوافق ورؤية القيادة السياسية وتوجهات قمة المناخ.

وأوضح الأهالي، أن استخدامات الطاقة الطبيعية والاعتماد على الطاقة الشمسية، وفرت الوقت والجهد، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الطاقة المستخدمة، على عكس السولار والغاز، وهذا يؤكد الدور المنوط على المزارعين لدعم التنمية المستدامة، واستخدام الطاقة الشمسية كبدائل للطاقة الحالية باعتبارها مستقبل الزراعة الحديثة.

وأعرب الأهالي، عن سعادتهم بشأن دعم الدولة لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية، والتي تجعل أعمال الري في صورة سهلة ومتاحة في جميع الأوقات، على الرغم من ارتفاع أسعار الأصول في بداية المشروع، إلا أن الاستدامة في استخدام التقنيات الحديثة تجعل الجميع يقبل على تنفيذ محطات الطاقة الشمسية لري الأرضي، خاصة والتي تكون بعيدة عن مصادر الري بالغمر، مؤكدين دعمهم الكامل لمؤتمر قمة المناخ، والتي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بحضور رؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية في مدينة شرم الشيخ.



قرية أبو مناع بقنا تدعم مشروعات الطاقة الشمسية

مشروعات الطاقة الشمسية بقنا



قرية أبو مناع بقنا تدعم مشروعات الطاقة الشمسية (4)

مشروعات الطاقة الشمسية