اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:43 م
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ضبط المتهم بفك شفرات القنوات الفضائية فى منطقة عابدين بالقاهرة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:01 م
ضبط المتهم بفك شفرات القنوات الفضائية فى منطقة عابدين بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية التصدى لجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول عن محل إلكترونيات كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وعثر بداخله على (50 جهاز ريسيفر مزود بمدخل للإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

فضائيات

شفرات

الداخلية

حوادث



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