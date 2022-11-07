سفير مصر لدى لبنان: شحنة تضم 17 طناً من أدوية ولقاح وباء الكوليرا إلى بيروت

كتب أحمد جمعة

بعد أقل من أسبوع من طلب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية دعماً مصرياً لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما فى القمة العربية فى الجزائر، تصل إلى بيروت صباح الأربعاء المقبل، طائرة عسكرية مصرية وعلى متنها شحنة تضم 17 طناً من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا، بحسب ما نقلته السفارة المصرية فى لبنان عبر بيان صحفي.

وصرح الدكتور ياسر علوي، سفير مصر فى لبنان، فى بيان صحفى، أن هذه الشحنة تمثل تأكيدا جديدا للالتزام المصرى بالوقوف إلى جانب الشعب اللبنانى الشقيق، دعماً للبنان فى مواجهة تفشى وباء الكوليرا وهى أحدث حلقات الجسر الجوى والبحرى المصرى الذى بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت.

أضاف علوى أن مصر تعرف قَدر لبنان وتدرك أهمية تقديم كل سبل الدعم له ليتعافى ويستعيد دوره الحيوى والتاريخى كأحد مراكز الإشعاع الحضارى فى الوطن العربي.

وتابع السفير المصرى لدى لبنان : مصر دائما على العهد، تقف مع الشعب اللبنانى كتفاً بكتف، ولن تسمح بأن يترك لبنان العزيز على قلوبنا وحيداً فى مواجهة أى أزمات.