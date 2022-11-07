رسائل خضراء من كل الدنيا عن قمة المناخ cop27 فى شرم الشيخ (إنفوجراف)

رسائل مهمة بعث بها عدد من ممثلى الدول المشاركة فى فعاليات قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ، بعد تسلم مصر الأحد رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى يعقد حتى 18 نوفمبر الجارى.

وتشهد القمة، مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 197 دولة، وسط احتفاء كبير من الوفود المشاركة بتنظيم مصر للمؤتمر باعتبارها صوت أفريقيا للعالم.

ويستعرض هذا الإنفوجراف رسائل عدد من الوفود المشاركة بـ cop27: