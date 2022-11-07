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رئيس كينيا: هناك تزايد فى حدوث الكوارث الطبيعية بما يهدد بارتفاع مستوى البحر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:15 م
رئيس كينيا: هناك تزايد فى حدوث الكوارث الطبيعية بما يهدد بارتفاع مستوى البحر قمه المناخ
كتب أحمد عرفة

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أكد وليام روتو رئيس كينيا، أن هناك تزايد فى حدوث الكوارث الطبيعية بما يهدد بارتفاع مستوى البحر، موضحا أن جثث الفيلة والحمير الوحشية والابقار بدأت تزداد في كينيا بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس كينيا، خلال كلمته بقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ: أنفقنا 3 ملايين دولار من أجل توفير العلف والمياه، موضحا أن العالم يعاني اليوم بسبب التغيرات المناخية، وهناك انتشار للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والحرائق والفيضانات وذوبان الجليد والتصحر .

ولفت رئيس كينيا، إلى أن التقديرات تشير إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على 250 مليون نسمة فى إفريقيا، موضحا أن المخاطر الناتجة عن الجفاف أثرت على الكثيرين فى افريقيا.

 


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