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خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ:

رئيس الوزراء يحضر مائدة التمويل المبتكر للمناخ والتنمية برئاسة ماكرون

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:54 م
رئيس الوزراء يحضر مائدة التمويل المبتكر للمناخ والتنمية برئاسة ماكرون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ، حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مائدة التمويل المبتكر للمناخ والتنمية التى يترأسها الرئيس الفرنسى.
 
ومع بدء فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، التي تستضيفها مصر، بمدينة شرم الشيخ، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، المنطقة الخضراء، التي ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد المؤتمر، يرافقه عدد من الوزراء، والمسئولين. 
 
وخلال الافتتاح، استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح المنطقة الخضراء الخاصة بقمة تغير المناخ COP27 والتى ترأسها مصر في هذا العام، معتبراً أن المنطقة الخضراء بدأ تنفيذها بالتعاون مع الوزراء المعنيين، حيث كان هناك حرص على تصميمها بأعلى مستوى ممكن، لكي تفوق مثيلاتها في المؤتمرات السابقة.

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