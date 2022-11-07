رئيس الإمارات: أتمنى لمصر التوفيق فى قيادة العمل الدولى لمواجهة تغير المناخ

كتبت ريهام عبد الله

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادته بالمشاركة فى قمة المناخ COP27، فى شرم الشيخ، متمنيا لمصر التوفيق فى قيادة العمل الجماعى الدولى فى مواجهة التغير المناخى.



قادة العالم يجتمعون فى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة فى تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "سعدت بالمشاركة فى قمة المناخ فى شرم الشيخ.. أتمنى لمصر الشقيقة التوفيق فى قيادة العمل الجماعى الدولى فى مواجهة التغير المناخى الذى غدا تحدياً يستشعر خطره الجميع.. الإمارات ماضية فى تنفيذ مبادرات نوعية فى الطاقة النظيفة ونتطلع لاستضافة قادة العالم فى (COP28) فى العام المقبل".



الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

يأتي هذا فيما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن بلاده تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

وأضاف خلال كلمته فى القمة الرئاسية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة للجميع، للدعوة إلى إيجاد حلول عملية تسهم فى معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادى مستدام للبشرية فى كل مكان وأوكد التزام دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات".

وتابع الشيخ محمد بن زايد: "أتمنى النجاح والتوفيق لجهودنا المشتركة لأنَّ مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء.. ومستقبل أبنائنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التى نتخذها اليوم".



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد وأنطونيو جوتيريش